Attivato lo sportello pensioni quota 100, al patronato Epasa–Itaco di Avezzano le informazioni per fare calcolo

Avezzano. Il 17 gennaio 2019 il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto-legge su “Quota 100”, confermando la possibilità di andare in pensione sommando 62 anni di età e 38 di contributi. Per accedere a questo nuovo tipo di pensione anticipata non è però semplice ed è fondamentale valutare tutti gli aspetti del proprio percorso lavorativo e previdenziale, per effettuare la scelta migliore.

Tutto questo è possibile tramite lo Sportello Pensioni Quota 100 organizzato dal Patronato Epasa Itaco di Avezzano. “Negli uffici di Via Roma, spiega Monica Federici, responsabile del Patronato, è possibile, da subito, avere una disamina gratuita della propria situazione personale. Con il Servizio Quota 100, prosegue Monica Federici, effettuiamo uno studio personalizzato della posizione contributiva, per verificare la soluzione pensionistica più conveniente e per istruire ed inoltrare la domanda di pensione.

La sede del Patronato Epasa-Itaco Confesercenti, si trova ad Avezzano, in via Roma 242, ed è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle ore 14.30 alle 18:00. E’ possibile contattare il Patronato al n° 0863/22764.