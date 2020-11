Attivati servizi di tutela ambientale e gestione rifiuti, Cna Avezzano: altro tassello a favore delle imprese

Avezzano.”Un altro tassello si aggiunge al ricco mosaico di servizi erogati dalla CNA di Avezzano a favore delle proprie imprese; ci riferiamo”, si legge in una nota a firma di Francesco D’Amore, presidente dell’Associazione, “all’accordo sottoscritto in questi giorni con l’Ing. Maria Paris, esperta in tutela ambientale e gestione dei rifiuti, igiene alimentare e sistemi di gestione. In questo modo, le imprese operanti nei diversi settori interessati, potranno ricevere assistenza e servizi qualificati, avvalendosi di uno staff operante direttamente sul territorio. Come sempre”, continua sul punto Fabrizio Belisari, Direttore della Cna marsicana, “la nostra Associazione, nella sottoscrizione di tale accordo, ha seguito alcuni dei criteri che sono alla base della nostra attività: professionalità, ravvisata nell’Ing. Paris, territorialità, valorizzando giovani professionisti del territorio, tutela degli interessi delle imprese anche dal punto di vista dell’economicità, ovvero di quel valore aggiunto che la Cna si impegna da sempre a dare alle imprese rappresentate”.

“Grazie a questo accordo la nostra Associazione sarà in grado di fornire servizi che per gli addetti ai lavori, i titolari di impresa, rappresentano elementi imprescindibili non solo per lo svolgimento della propria attività, ma anche per la qualificazione e la crescita delle proprie imprese, altro aspetto per il quale da sempre si batte la Cna; imprese in regola, sicure e certificate grazie alla predisposizione di manuali di autocontrollo con sistema H.A.C.C.P., consulenza per la corretta etichettatura dei prodotti, autorizzazione sanitaria per stabilimenti e mezzi per il trasporto di alimenti su strada, compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dichiarazione annuale MUD, rilascio di certificazioni che vanno dalla QUALITA’ – UNI EN ISO 9001:2015, alla SICUREZZA ALIMENTARE – UNI EN ISO 22000: 2018, alla MARCATURA CE ACCIAIO e ALLUMINIO, solo per citarne alcuni. A ben vedere, conclude Belisari, si tratta di una vasta congerie di servizi dedicati ad altrettante categorie di imprese rappresentate: dall’edilizia, alla ristorazione, aziende agricole, artigiani del settore alimentare, per arrivare alle imprese di installazione di apparecchiature contenenti F-GAS, ai serramentisti e alla carpenteria metallica. Senza dimenticare che siamo di fronte ad un’emergenza senza precedenti, l’intento da parte della Cna è quello di venire incontro alle imprese con i nostri servizi e i nostri vantaggi, anche e soprattutto in un momento storico come quello che stiamo attraversando”.

“Enorme è la soddisfazione” espressa dall’Ing. Maria Paris di “entrare a far parte di una realtà, quella della Cna di Avezzano, composta da dirigenti e funzionari “al passo con i tempi” e da uno staff di giovani tecnici, professionisti e collaboratori in grado di dare risposte concrete alle imprese. Per questo motivo, conclude l’Ing. Paris, “vorrei esprimere la mia gratitudine sia al presidente D’Amore sia al Direttore Belisari per avermi dato la possibilità di entrare a far parte di questo team”. “Per qualsivoglia informazione su questi ed altri servizi, gli uffici della Cna sono a completa disposizione, previo appuntamento da prendere ai seguenti recapiti: [email protected], 0863414499”.