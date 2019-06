Diagnosi DSA, riabilitazione e sostegno psicologico a 360 gradi: ad Avezzano nasce AttivaMente. Ecco tutte le informazioni

Avezzano. E’ dalla combinazione di passione e professionalità che nasce “AttivaMente”. Un’originale iniziativa ideata e sviluppata da due giovani marsicane, che ha come principale obiettivo quello di fornire un servizio di prevenzione, diagnosi, riabilitazione, potenziamento e sostegno in ambito psicologico.

Tutti i soggetti in età evolutiva con difficoltà nella scrittura, lettura, calcolo, attenzione e memoria e/o difficoltà emotive-comportamentali potranno rivolgersi a due professioniste del settore: Giulia D’Ascanio, psicologa clinica e Valentina Biancone, psicologa dello sviluppo.

Ma quali sono i servizi offerti da AttivaMente? Parliamo nello specifico di test diagnostici per i disturbi del neurosviluppo ( DSA, ADHD, dist. del linguaggio…), con progetto di intervento/riabilitazione, consulenza per il supporto psicologico rivolto a soggetti in età evolutiva, laboratori di potenziamento (individuali e collettivi) per disortografia, dislessia, memoria, attenzione, calcolo.

“Al giorno d’oggi”, ha dichiarato Giulia D’Ascanio, “rivolgersi a privati può risultare un ausilio dei servizi pubblici e una valida alternativa altrettanto efficiente. Il vantaggio è quello di avere tempi di attesa molto più brevi; infatti, AttivaMente nasce per soddisfare le esigenze di una ormai diffusa richiesta che ha bisogno di risposte immediate. Inoltre, per chi volesse, c’è la possibilità di seguire il bambino/adolescente anche sotto il profilo psicologico tramite delle consulenze. Mi piace dire che si tratta di un’iniziativa che segue l’utente a 360 gradi”.

“AttivaMente”, ha continuato Valentina Biancone, “dà la possibilità non solo di prendere in carico il bambino al fine di una diagnosi, ma permette di creare un percorso personalizzato che inizia con la valutazione psicodiagnostica fino ad arrivare a un percorso riabilitativo/d’intervento personalizzato per potenziare le varie abilità e competenze”.

Per maggiori informazioni: visita la pagina Facebook “AttivaMente” o contatta i numeri 327 65 44 093 (Giulia D’Ascanio) o 380 10 47 389 (Valentina Biancone).