Attimi di poesia: la domenica della palme cantata dalla scrittrice marsicana Maria Assunta Oddi

Luco dei Marsi. In un momento in cui la speranza riveste un ruolo essenziale nei cuori dei cittadini italiani e di tutto il mondo, la poesia continua il suo cammino di epifanica emozione per i suoi affezionati letterati, in occasione di questa domenica delle palme in cui i corpi sono distanti ma i cuori no. Per questo giorno evento della cristianità, la scrittrice marsicana Maria Assunta Oddi invita i suoi lettori alla pace con una personale poesia, colma di luce e sentimento:

La Pace.

Una manciata

Di polvere di stelle,

lo scintillio brillante

Dei preziosi,

Il potere ed il possesso

Di ogni cosa

O pensiero

O emozione,

Non è grande

Come la pace.

La pace è il cerbiatto

Perso nella sua patria

D’origine.

La pace è il sorriso

Di un bimbo

Tra i peschi in fiore.

“Ci troviamo immersi nel cammino verso una Pasqua, turbata dalla pandemia, con infinite domande per

riconoscere la nostra identità e quella degli altri e del mondo. In un momento così difficile per tutti, è

necessario trovare la pace dentro di noi per costruire la pace intorno a noi. Come a primavera l’ulivo

dopo il torpore invernale scuote i rami e si fa mite ramoscello all’alba chiara della Resurrezione, allo

stesso modo i nostri cuori si devono aprire a quella pienezza promessa che è ancora invisibile agli occhi.

Auguro a tutti serena Pasqua del Signore con il miracolo della fioritura sbocciata sui pensieri di pace”.