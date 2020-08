Attimi di paura sull’A24, tir va a fuoco: conducente riesce a mettersi in salvo

Attimi di paura e concitazione per automobilisti che alla barriera di Roma est sulla A24 poco fa si sono imbattuti in un tir che è andato improvvisamente in fiamme. Proprio nei pressi del casello come si può notare in foto, il mezzo ha dapprima iniziato a sbandare e poi si è accostato praticamente in fiamme. Il conducente è riuscito fortunatamente ad abbandonare la guida mettendosi in salvo.

Di qui il rogo ha avvolto praticamente tutto il tir lasciandone solo la carcassa, il telonato sembra trasportasse anche delle merci ma al momento non è ancora chiaro di cosa si trattasse. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine ed il personale di Strada dei Parchi per disciplinare il traffico.

Per poco non si è rischiato un tamponamento a catena per quanti sopraggiungevano ed erano costretti a frenare. Ma l’ampiezza della barriera ha evitato che ciò accadesse. Non sono note al momento le cause che abbiano innescato l’incendio. Una colonna di fumo nero, denso ed acre si è alzata e sta pervadendo la zona di Roma est.