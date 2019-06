Atti vandalici ai giardini di Carsoli, il sindaco Nazzarro: “non servono telecamere ma educazione dalle famiglie”

Carsoli – Ha preso una posizione dura il Sindaco Velia Nazzarro contro la distruzione e atti vandalici perpetrati ai danni dei giardini pubblici di Carsoli. “E non venitemi a parlare di telecamere e di maggiori controlli – afferma il primo cittadino in una nota – qui dobbiamo parlare di totale assenza di educazione, di inesistenza del concetto di rispetto della cosa pubblica, di famiglie che non vedono ciò che combinano i propri figli, di persone che si girano dall’altra parte! Le istituzioni ci sono, le forze dell’ordine ci sono, ma non possiamo pretendere che si sostituiscano a chi è tenuto ad educare i propri ragazzi e a trasmettergli un minimo di senso civico. La mia generazione non è cresciuta sotto l’occhio del “grande fratello” eppure non ho memoria di tanto vandalismo. Che ognuno torni a fare la propria parte e a non limitarsi a scaricare le responsabilità o a puntare sempre il dito. Il sindaco rievoca inoltre il sano e sonoro scapellotto che non avrebbe mai fatto male a nessuno o il famoso “resto” del quale oggi non si conosce più neanche l’esistenza”.