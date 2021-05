Atti vandalici a Luco, extracomunitari cercano di calmare i ragazzi ma questi li picchiano

Luco dei Marsi. Ieri sera verso le ore 21.30 si sono scatenati dei tafferugli in paese, che poi sono sfociati in atti vandalici e persino in violenze contro alcuni cittadini extracomunitari.

Sembra che tutto sia nato da un diverbio avvenuto in piazza Umberto I, tra alcuni ragazzi italiani e un extracomunitario marocchino. Dopo l’episodio, su cui ancora si sa ben poco nello specifico, i giovani sono partiti per una vera e propria rappresaglia, che dalla piazza centrale del paese si è spostata verso il borghetto, la parte alta, molto abitata da extracomunitari di origine marocchina. Ma quella che era partita come una rappresaglia è presto degenerata in atti vandalici contro tutto e tutti, con danni importanti a fioriere, citofoni e portoni. Due extracomunitari, marito e moglie integrati da moltissimo tempo in paese, si sono affacciati e hanno certato di far calmare i giovani che, secondo i racconti di alcuni residenti erano molto su di giri, stavano facendo danni importanti alla casa dei vicini. Ma i ragazzi anziché calmarsi li hanno picchiati: la donna in particolare ha riportato diverse contusioni e lividi sul viso. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Luco dei Marsi, che ora stanno cercando di ricostruire l’accaduto.