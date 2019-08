Atteso a Pescina lo spettacolo teatrale-musicale “La stanza del Pastore – Il Transumante”

Pescina. Un uomo solo in una stanza circondato da parole, un passato da soldato,una vita tra monti e valli sui sentieri della transumanza. E’ questa la trama de “La stanza del pastore (Il Transumante)”, l’opera teatrale-musicale di Vincenzo Mambella che andrà in scena a Pescina, venerdì 9 agosto alle 21,00, presso il Teatro San Francesco. La rappresentazione, i cui testi sono liberamente ispirati alla vita del pastore-poeta Francesco Giuliani, racconta la pastorizia Transumante e la rete dei Tratturi che dalle montagne d’Abruzzo giungevano fino in Puglia, in un momento storico in cui la Transumanza è stata riscoperta nella sua

profonda valenza epocale e candidata a patrimonio culturale dell’umanità nel 2018.

Lo spettacolo, che fa parte di una circuitazione abruzzese – quattro le date nei Teatri abruzzesi- , è prodotto della Fondazione ARIA di Pescara e dall’Associazione culturale aquilana Espressione d’arte. Diretto ed interpretato da Edoardo Oliva, con Scenografia di Francesco Vitelli e Musiche originali e arrangiamenti di Giuliano Di Giuseppe vede un’ Ensemble Musicale di grande spessore

con Giuliano Di Giuseppe alle Tastiere, Luca Trabucchi alla Chitarra, Pierluigi Ruggiero al Violoncello, Zoltan Banfalvi al Violino e Davide Verga all’Oboe.