Attesa per il concerto della School Of Rock al McDonald’s di Avezzano. Musicisti di tutte le età pronti a entusiasmare il pubblico

Avezzano. E’ ormai tra gli appuntamenti fissi dell’estate avezzanese. Il saggio di fine anno della School Of Rock, infatti, da undici anni a questa parte è cresciuto al tal punto da poter essere considerato un vero e proprio concerto. Un evento capace di richiamare centinaia di persone da tutta la Marsica; musicisti, curiosi, appassionati, famiglie intero al seguito dei loro figli e, soprattutto, tanti giovani allievi desiderosi di esibirsi sulle note dei propri beniamini. Questo venerdì, 28 giugno, a partire dalle 17.00 al McDonald’s di Avezzano, andrà in scena l’undicesimo concerto di fine anno della School Of Rock.

“La soddisfazione nel vedere come un progetto partito da così lontano riesca a evolversi anno dopo anno, raggiungendo sempre nuovi traguardi e consolidando il percorso intrapreso, è enorme”, dichiarano Walter Cianciusi e Dario Parente, chitarristi, maestri di musica e fondatori della School Of Rock. “Non possiamo che essere orgogliosi di quanto creato in questa decade. L’idea originaria, quella che ci ha spinti a fondare questa scuola, era quella di promuovere la nostra idea di musica. Una concezione che partiva da molto lontano, frutto anche di esperienze personali, che volevamo estendere sul territorio marsicano per avere, quindi, la possibilità di sviluppare una metodologia di insegnamento ben precisa e dall’evidente personalità. Con il passare del tempo abbiamo aggiunto sempre nuovi spunti, nuovi dettagli per impreziosire il nostro lavoro e garantire la più alta qualità possibile ai nostri tantissimi allievi. Inoltre, dallo scorso anno, all’interno della sede di via Corradini, sono presenti anche corsi di batteria grazie alla disponibilità e collaborazione di Enrico Cianciusi, straordinario musicista e amico di lunga con il quale, inoltre, condividiamo il percorso artistico all’interno della nostra band, gli Headless”.

Passione e divertimento sono aspetti tutt’altro che secondari all’interno della School Of Rock. Chi ha avuto modo di vedere i tre maestri all’opera, durante una lezione, un concerto o un saggio, avrà sicuramente percepito il grande amore e la grande dedizione che ruotano attorno all’unica scuola di musica rock presente nella Marsica. Approccio, questo, che con il passare degli anni non solo non è mutato ma, se possibile, si andato ulteriormente accentuando. “Forse stiamo invecchiando – scherzano – ma stare a contatto con i ragazzi è qualcosa di straordinario, stimolante e gratificante. Crescono loro come musicisti e anche noi come insegnanti. E’, quindi, un percorso di crescita univoco e costante ma, come cantavano gli Ac-Dc, “it’s a log way to the top…if you wanna rock n’roll”.

“E’ un piacere ospitare per il secondo anno consecutivo il saggio della School Of Rock, l’importante realtà musicale, artistica e culturale che da dieci anni anima Avezzano e la Marsica”, dichiara Gaetano Miranda, licenziatario del McDonald’s di Avezzano”. “Il loro progetto, ambizioso e con un’identità ben precisa, mi ha incuriosito prima e conquistato poi. Dopo il grande show andato in scena il 23 giugno dello scorso anno non potevamo che replicare nuovamente, ben consapevoli del fatto sarà una giornata all’insegna della grande musica e del divertimento ma, al tempo stesso, anche un’occasione per i giovani allievi di confrontarsi con un pubblico adulto ed esperto. Quest’ultimo aspetto, quello di offrire ai ragazzi uno spazio cui esibirsi, mi sta particolarmente a cuore perché loro sono il nostro futuro e meritano, quindi, tutto il supporto possibile”, conclude Miranda.

Venerdì 28 giugno

Avezzano – ristorante McDonald’s, via Roma 246

Inizio: 17.30

Ingresso gratuito