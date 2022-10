Attesa ondata aggressiva influenza, Società Igiene: “Non vaccinarsi all’ultimo momento”

Pescara. “È fondamentale che le persone non aspettino l’ultimo momento a vaccinarsi”. A dirlo Antonio Ferro, presidente Siti, la Società italiana d’igiene che oggi, insieme alla Simit (Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali) e alla Simg (Società Italiana di Medicina Generale) ha promosso una conferenza stampa per ricordare il valore della vaccinazione in occasione dell’avvio della campagna contro l’influenza.

“L’iniziativa”, aggiunge Ferro, “mira a ribadire l’importanza di vaccinarsi contro l’influenza, ma anche a confermare quanto sia sicura la doppia somministrazione (anti-Covid-19 ed antinfluenzale), soprattutto per gli anziani”. Quest’anno, spiega il presidente della Siti, “dovremo affrontare un’influenza particolarmente ‘aggressiva’, visto che le nostre difese immunitarie, negli ultimi due anni, per via della pandemia, non sono state sollecitate. C’è preoccupazione proprio per questo motivo, ma anche per via del numero delle somministrazioni antinfluenzali in netto calo”.

“Stiamo parlando”, specifica Ferro, “di un ceppo ben identificato che proviene dall’Australia ed i vaccini che utilizziamo sono fatti proprio su questo. Il tutto, poi”, sottolinea il presidente della Siti, “dipenderà da come evolverà la situazione in generale, se torneremo ad impiegare le mascherine o no, una decisione che spetterà al ministero”.