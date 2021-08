Attesa ad Avezzano per il concerto di Ron, l’Avis: “Evento per sensibilizzare alla donazione”

Avezzano. “Un concerto per sensibilizzare, in un momento così difficile, la donazione del sangue e degli emoderivati. Un concerto per ricordare Valeria Mella, Gianmarco Degni, Gian Mauro Frabotta e Tonino Durante, gli angeli del Velino, e per raccogliere fondi per la loro associazione”.

È quanto scrive in una nota l’Avis che continua:

“Tutto questo rappresenta il concerto di Ron, nome storico della musica leggera italiana, autore di oltre quaranta album e di migliaia di concerti in tutta Italia, che si terrà l’otto di agosto, nel parco di Villa Torlonia, organizzato da A.V.I.S. provinciale L’Aquila con la collaborazione di Colangelo Management, con il patrocinio del Comune di Avezzano. Un’ occasione speciale per ripartire dopo il difficile periodo della pandemia e per far capire, a tutti, che oggi più che mai c’è bisogno di sangue.

Perché l’ordinaria attività ospedaliera è ripartita, ma non è ripartita, almeno in pieno, l’attività donazionale.

Nel contempo, vengono ricordati i quattro ragazzi, di cui due donatori, che tragicamente, lo scorso inverno, ci hanno lasciato. Ed in loro memoria verrà devoluto parte dell’incasso. Questa sarà la prima di innumerevoli iniziative, portate avanti da A.V.I.S. provinciale L’Aquila per sensibilizzare alla donazione e che, speriamo, possa portare sempre più a capire l’importanza di un piccolo grande gesto che salva tantissime vite”.