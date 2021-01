Attentati incendiari alle auto di due imprenditori: le immagini di una notte di follia a Celano

Celano. Due diverse esplosioni a pochi minuti l’una dall’altra nella notte a Celano. Come accertato dai vigili del fuoco si è trattato di due ordigni rudimentali che sono stati fatti esplodere sotto a due diverse auto, intorno all’una di notte. Una nel quartiere Campo Ciccotti, l’altra in località Coste.

Per la precisione in via Giuseppe del Pezzo e in via del Sagittario.

Sono di proprietà di due imprenditori proprietari di una ditta di sanitari del posto.

Le esplosioni, avvolte dalla nebbia scesa nella notte, hanno spaventato i residenti che le hanno udite anche a distanza di decine di metri, visto il silenzio di questo periodo, in cui c’è il coprifuoco per via delle restrizioni dettate dai decreti anti-covid.

Al campo Ciccotti l’esplosione ha infranto anche i vetri delle abitazioni che si trovavano vicino all’auto danneggiata.

Sui due episodi stanno indagando i carabinieri della compagnia di Avezzano.

