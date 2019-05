Dalla Marsica a Roma per correre contro i tumori femminili alla Race for the cure

Roma. Si è svolta ieri l’edizione 2019 della “Race for the Cure” di Roma, gara podistica di beneficenza con lo scopo di raccogliere fondi per la ricerca sul cancro al seno e di diffondere la cultura della prevenzione. Nonostante la pioggia battente la corsa rosa ha avuto più di 80.000 partecipanti che hanno corso per le strade del centro.

“Race for the Cure” è la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo, organizzata da Komen Italia. A partecipare anche un gruppo di 65 marsicani, tra adulti e bambini che hanno percorso 5 chilometri. “Abbiamo creato questa squadra 3 anni fa quando sono stata operata al seno..in tre anni la squadra è cresciuta tantissimo mantenendo sempre lo stesso nome stefy’slove” così ha commentato Stefania Zuccaro, fondatrice del gruppo.