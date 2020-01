Astor Piazzolla da Ada Nurzia a Tagliacozzo: omaggio al grande compositore argentino

Atmosfere suggestive e un tuffo nel passato, venerdì 24 gennaio alle ore 21 nel “salotto” tagliacozzano di Ada Nurzia (prenotazioni al 3356544000), ormai noto per l’ottima qualità degli incontri musicali che offre al suo pubblico. Con il Maestro Antonio Greco al pianoforte e la voce di Antonella Gentile si respireranno le atmosfere uniche ed inconfondibili del “Nuevo Tango” di Piazzolla. Un’occasione speciale per ascoltare i tanghi del musicista argentino nella versione cantata, resa nota da grandi interpreti come Amelita Baltar, Milva, Mina. Non mancheranno i momenti in cui alla musica si alterneranno recitazione e racconti suggestivi. E come sempre un menù studiato per l’occasione.

…