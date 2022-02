Assotir alla Provincia: “Sbloccate la pubblicazione dei bandi e gli esami per autotrasportatori di merci”

Avezzano. Assotir scrive alla Provincia: sbloccate la pubblicazione dei bandi e delle commissioni d’esame per gli autotrasportatori di merci. Sono bloccati, decine e decine di lavoratori dell’intera provincia, a causa di alcuni rinvii legati agli esami che stanno creando diversi problemi al settore.

Spetta infatti all’amministrazione provinciale il compito di pubblicare i bandi d’esame e di costituire le relative commissioni che possono riunirsi, in una o più sedute.

Una delle problematiche riscontrate è rappresentata dal fatto che i centri di formazione preparano i candidati all’esame senza conoscere la data di pubblicazione del bando, con il risultato che i candidati possono aver frequentato il corso molti mesi prima, se non addirittura anni come nel caso della provincia dell’Aquila, della sessione d’esame.

Al momento proprio nella provincia dell’Aquila i candidati già formati e pronti a sostenere l’esame si stima siano circa 120.

Proprio per questo, Assotir, dopo una prima lettera inviata al presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, lo scorso 30 novembre, al fine di sollecitare l’amministrazione alla pubblicazione dei bandi e delle relative commissione d’esame, nei giorni scorsi ha nuovamente scritto alla Provincia per ottenere un incontro urgente che possa essere utile per sbloccare quanto prima questa situazione.

“Il conseguimento di tale titolo”, ha spiegato Alessandro Manzi di Assotir, “rappresenta elemento essenziale per soddisfare il requisito della capacità professionale che un’impresa di trasporto deve dimostrare di possedere, insieme alla capacità finanziaria e onorabilità, per poter essere iscritta all’albo degli autotrasportatori, condizione indispensabile per poter esercitare regolarmente tale attività”.