Assolto dall’accusa di spaccio: il testimone ritratta ma viene denunciato per falsa testimonianza

Avezzano. Era accusato di spaccio ma è stato assolto con formula piena. Si tratta di Macroj Mouhssin, 27 anni, marocchino da diversi anni residente ad Avezzano. L’uomo doveva rispondere di una trentina di episodi di cessione di droga, venduta a circa 20 euro per dose.

Ma nel corso del processo non è stato possibile ascoltare l’unico testimone, il presunto acquirente della droga, portato in maniera coattiva all’ultima udienza. Quest’ultimo, non riconoscendo la foto dell’imputato già identificata precedentemente, è stato denunciato per falsa testimonianza, mentre l’imputato, difeso dagli avvocati Luca e Pasquale Motta, è stato assolto.