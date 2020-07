Associazioni di categoria: felici che Tar abbia respinto ricorso sul mercato in piazza

Avezzano. “Le associazioni di categoria sono molto soddisfatte sul respingimento del ricorso al Tar per il mercato del sabato in Avezzano di due cittadini residenti nelle vicinanze dello stesso” annunciano in una nota congiunta Fivaconfcommercio, Cidec e Confesercenti.

“Quindi il mercato è a norma e ci sono tutti i requisiti di sicurezza come asserito dai giudici del Tar Abruzzo, ci auguriamo che chiunque sia il nuovo sindaco renda definitiva la locazione attuale, per giunta il mercato si è svolto per secoli nel centro di Avezzano sempre con ottimi risultati.

Ringraziamo tutti i ex consiglieri comunali, il commissario prefettizio Dottore Mauro Passerotti ed il suo staff e tutti i dirigenti comunali, che hanno collaborato per il ritorno in centro del mercato cittadino del sabato” conclude il comunicato stampa.