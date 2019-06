Visite gratuite di specialisti per le giornate della prevenzione dell’associazione diabetici marsicana

Tagliacozzo. Si è svolto ,con grande soddisfazione di tutti, associazione, medici e pazienti, nel presidio territoriale di Tagliacozzo, grazie alla disponibilità degli ambulatori da parte della Asl di Avezzano e del nulla osta del dirigente medico del Pta Anna Maria Franchi, la seconda tappa del progetto di “Prevenzione cardio-metabolico e visivo” ideato e proposto, come raccontato da MarsicaLive, dall’associazione diabetici Marsicana con il contributo della Fondazione Carispaq.

Nell’arco di due pomeriggi, grazie alla disponibilità di Pasquale Cisternino, responsabile della riabilitazione cardiologica dell’ospedale Umberto I, di Pietro Mercuri, specialista in medicina interna e specialista in endocrinologia e malattie metaboliche, e di Mario Santini, oculista, dello staff infermieristico e il coordinamento del direttivo dell’associazione, sono state controllate oltre 50 pazienti che hanno effettuato: elettrocardiogramma e visita cardiologica, visita oculistica e fondo oculare, visita diabetologica con doppler carotideo e tiroideo.

I medici hanno avuto cosi a disposizione risultati idonei per poter subito proporre e/o nuovi esami diagnostici, integrazione della terapia in atto ed altre mirate soluzioni in grado di contenere e prevenire complicanze cardio-metaboliche e visive.Con questo Progetto iniziato presso il PTA di Tagliacozzo è stato realizzato quello che , com ADM, andiamo proponendo da anni ,ovvero la creazione di un Team di specialisti (diabetologo, cardiologo, oculista, podologo, dietologo ed altri..) in grado di realizzare quel “Percorso di controllo integrato ” sicuramente vincente per la prevenzione ed il controllo della patologia diabetica e le sue complicanze cardiovascolari.

L’associazione ringrazia tutti per la sensibilità e disponibilità al lavoro svolto, e vista la grande richiesta di pazienti diabetici a sottoporsi a questi controlli “mirati “,si impegna a proporre e promuovere altre giornate di prevenzione. Per informazione rivolgersi via email a diabeticimarsicani@gmail.com