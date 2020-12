Associazione di Orio e banco di solidarietà, al via la donazione di viveri per i cittadini in difficoltà

Avezzano. Lo spirito del Natale vede un’altra mano tesa nelle città d’Abruzzo, in cui i cittadini chiedono nuovamente aiuto dopo le gravi conseguenze economiche legate all’emergenza pandemica. Si tratta del prezioso intervento dell’associazione benefica Veronica Gaia di Orio, che dopo l’incontro con le famiglie del 10 dicembre presso il “Centro di Ascolto giovani” di Avezzano, ha deciso di donare al Banco di solidarietà dello stesso comune viveri di tutti i tipi, utili alle famiglie più bisognose di questa pandemia.

Oltre al supporto per i beni di prima necessità e per le problematiche legate al disagio giovanile, l’associazione si rende disponibile anche con un servizio di supporto psicologico per tutti i cittadini in difficoltà. Inoltre non viene dimenticato il valore del dono, mettendo a disposizione giocattoli sotto l’albero per i più piccoli, grazie all’intervento dell’Associazione giovanile “Mapuche” di Cese di Avezzano e del presidente Roberto Cipollone.

“Auguriamo a tutti un tempo migliore”, si legge nella lettera dell’associazione, “nella speranza che in questo Natale così particolare , questo dona possa essere per voi un sostegno importante”