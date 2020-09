Associazione Contaminazione, ripartono le attività di aiuto allo studio

Luco dei Marsi. L’Associazione di promozione sociale “Contaminazione”, di Luco dei Marsi, ha annunciato la riapertura delle sue attività quotidiane di accompagnamento allo studio a partire da mercoledì 30 settembre.

Dal 2012, presso la sede di Corso Vittorio Emanuele, a Luco dei Marsi, l’associazione si occupa di lavorare con studenti di ogni ordine e grado per accompagnarli nello studio, per migliorarne il rendimento o per colmarne lacune.

“Contaminazione fa rima con formazione, che per noi è una missione di fondamentale importanza, nelle sue diverse declinazioni.” spiegano i membri dell’associazione. “Con questo fondamentale obiettivo collaboriamo con altre associazioni del territorio e con gli enti locali per progettare attività finalizzate alla diffusione di nuove e migliori pratiche per la formazione continua e soprattutto per avere un impatto positivo e costruttivo sul territorio”.

La sede è stata opportunamente igienizzata e sanificata e le attività si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti Covid19. Per info potete contattare i seguenti numeri: 334 3711052 Mariangela, 347 1837592 Adele, 348 6056882 Candida, o l’indirizzo email [email protected]