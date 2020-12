Assistenza per terza età e disabilità, in arrivo fondi per le strutture di Avezzano e Celano

Avezzano. I nostri nonni e i portatori di disabilità sono state due tra le categorie che quest’anno hanno sofferto di più, tanto la crisi sanitaria, che ha messo ulteriormente a rischio possibili condizioni di salute complesse, quanto il lockdown primaverile e quelli parziali di questo fine 2020. Verso di loro si è mosso Massimo Verrecchia, ex amministratore al Comune di Avezzano e attuale capo della segreteria di presidenza del governatore della Regione Abruzzo Marco Marsilio, che si è rivolto direttamente al Consiglio regionale con una richiesta di contributi per i Comuni di Avezzano e Celano.

“Ringrazio il gruppo consigliare regionale di Fratelli d’Italia che ha recepito una mia istanza per un contributo economico di 40mila euro al Comune di Avezzano e di Celano a soggetti del terzo settore, che operano per l’assistenza ad anziani e ragazzi disabili, quali il Centro diurno Peter Pan di Celano, Help Handicap, Unitalisi, Leonardo, Aristos e Anffas”.