Assicurazione auto, come comparare le polizze online

Gli italiani si sono sempre affidati, per la sottoscrizione della propria assicurazione auto, alle compagnie assicurative definite “telefoniche” che, quindi, prevedono uno scambio diretto con il personale fisico. Con l’avvento della tecnologia, diverse mansioni, come lo svolgimento di alcune pratiche, si sono trasferite su internet per puntare sia alla velocità, sul web si chiede e si riceve tempestiva risposta, sia all’ecosostenibilità. Svolgere alcuni lavori direttamente da casa propria avrà un grande beneficio sull’ambiente, anche dal punto di vista del risparmio della carta stampata dato che ogni prospetto, in ambito di assicurazioni, si potrà ricevere, ad esempio, direttamente sulla propria e-mail o sarà visibile sulla pagina legata al sito consultato.

Le assicurazioni online offrono anche prezzi decisamente più vantaggiosi rispetto a una compagnia fisica. Inoltre, sia per le compagnie tradizionali che per quelle interamente digitali, oggi è possibile per il futuro contraente effettuare un confronto delle polizze per la propria assicurazione auto su numerosi comparatori online. L’importante è affidarsi sempre a portali affidabili e certificati per non incorrere in truffe. Tra i tanti servizi, Facile.it si pone sul podio come uno dei migliori comparatori di preventivi al fine di confrontare e mostrare, in un prospetto chiaro e ordinato, la miglior offerta a disposizione in base alle proprie esigenze.

Come avviene la comparazione polizze auto online

La procedura è davvero molto semplice, anche i meno esperti in campo informatico riusciranno a svolgere questa operazione. Si dovrà soltanto compilare un form in tutti i suoi campi, dai dati anagrafici alla targa e dati del veicolo; successivamente, verrà subito mostrato un elenco dei prezzi e delle caratteristiche delle polizze auto confrontate e, infine, starà a ognuno di noi scegliere l’offerta che più si adatterà alle proprie esigenze. Si potrà, eventualmente, bloccare il prezzo del preventivo oppure acquistare direttamente la polizza online.

Inoltre, si avrà anche la possibilità di poter personalizzare, in base alle proprie necessità, l’assicurazione auto aggiungendo delle garanzie accessorie che mirano alla tutela a 360°. Si potrà scegliere tra le garanzie quella sugli infortuni al conducente; sugli atti vandalici, etc.

Le assicurazioni online

Dopo aver compreso come poter ottenere tutti i prezzi migliori per la propria assicurazione auto, è bene sapere che le assicurazioni online sono di vario tipo; dalla RCA, quindi la Responsabilità civile autoveicoli che vale sia per l’auto e sia per la moto, all’assicurazione professionale, fino ad arrivare a quella sulla casa o sulla persona, in cui si andrà a proteggere il soggetto da incidenti, imprevisti e non solo.

Una cosa importante da non sottovalutare è che rivolgersi a una compagnia assicurativa online, sempre sul piano economico, andrà ad abbattere notevolmente i costi perché non si dovranno sostenere ulteriori spese relative alla gestione delle agenzie, del personale addetto e soprattutto delle commissioni. Invece, se si consulterà prima un comparatore online che successivamente ci indirizzerà verso una compagnia assicurativa, risulterà essere la scelta più consona.

Sicuramente ancora tante persone storcono il naso quando si parla di assicurazioni online, manifestando un senso di sfiducia nei loro confronti. In realtà, si può star tranquilli per quanto riguarda le truffe perché ogni compagnia seria e che si rispetti sarà provvista della registrazione IVASS, acronimo che sta per Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ed è l’autorità preposta al controllo del mercato assicurativo.

Infatti, tutti i siti online che erogano polizze auto devono possedere necessariamente questa documentazione e devono riportare il numero d’iscrizione al RUI, ovvero al Registro Unico degli Intermediari.