Assessore comunale denunciato per guida in stato di alterazione per uso di droga: gli esami dopo un incidente

Pescina. Un assessore comunale di Pescina è stato denunciato per guida in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti.

È accaduto questa mattina a Pescina, dove l’uomo ha avuto un incidente stradale. La sua auto si è scontrata con quella alla cui guida c’era una donna. Da una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che lo scontro sia stato determinato da un’infrazione del codice della strada da parte della donna.

Ma saranno i carabinieri a valutare e eventualmente ad attribuire eventuali responsabilità. Sul posto i militari della stazione di Collarmele. I due sono stati trasferiti in ospedale affinché fossero accertate le condizioni di salute a seguito dell’impatto. E come prevede la prassi sono stati sottoposti agli esami che dimostrano se ci si è messi alla guida in uno stato idoneo. Gli esami hanno accertato che l’uomo aveva assunto sostanze stupefacenti di tipo cannabis.

I militari hanno così proceduto con la denuncia. Dopo il rientro a casa l’assessore comunale ha accusato forti dolori dovuti all’incidente ed è stato trasferito all’ospedale San Salvatore dell’Aquila. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.