Assembramento davanti a un bar all’ora dell’aperitivo, sei persone multate dai carabinieri

Scurcola Marsicana. Sono stati multati dai carabinieri per un assembramento davanti a un bar nell’ora dell’aperitivo.

È accaduto ieri sera a Cappelle dei Marsi, frazione di Scurcola Marsicana. i carabinieri della compagnia di Tagliacozzo, guidati dal maggiore Silvia Gobbini, durante un controllo del territorio volto a monitorare il rispetto delle norme anti covid hanno sorpreso sei persone davanti al bar-pizzeria del paese.

Le forze dell’Ordine, notato il gruppo di persone, si sono fermati per accertare cosa stessero facendo. In zona arancione, infatti, non è consentito l’asporto per i bar dopo le 18. I carabinieri hanno emesso sei sanzioni nei confronti di altrettante persone, di età compresa tra i 35 e i 50 anni, per non aver rispettato le normative vigenti per contrastare il coronavirus.