Assembramenti tra giovani in piazza a Luco nonostante le scuole chiuse, tuona il sindaco: regolatevi

Luco dei Marsi. Assembramenti tra giovani in piazza a Luco dei Marsi senza rispettare le norme anticovid, interviene la polizia locale.

A segnalare l’accaduto il sindaco del paese, Marivera De Rosa che, oltre ad aggiornare un aumento dei contagi (+3) sul territorio comunale, ha spiegato come l’intervento delle forze dell’ordine sia partito su segnalazione di diverse persone, “tra cui tante mamme che”, sottolinea il sindaco, “allarmate, sono recate in piazza per verificare che nel mucchio di ragazzi, assembrati nei pressi, non vi fossero i propri figli. Decine e decine di ragazzini e ragazzi, molti dei quali, stando a quanto segnalato, incuranti delle norme di sicurezza anti Covid. Ora, fermo restando che si procederà a quanto dovuto, sulla scorta di quanto eventualmente avranno rilevato gli operanti, mi domando e gli domando: vi è chiaro che potete infettarvi, e che potete avere, al pari di chiunque, e ancor più con le varianti presenti, gravi conseguenze? Vi è chiaro che potete infettare i vostri cari, genitori, nonni, fratelli, che magari hanno già minori difese per altre problematiche e mettere a rischio la loro vita? Vi è chiaro che siamo in pandemia?”.

“Capisco”, precisa il primo cittadino di Luco dei Marsi, “che le restrizioni creano disagio, malesseri, ma vi sono delle regole che servono a tutelarci, tutelarvi e uscire da questa emergenza. Abbiamo le scuole chiuse e poi andiamo a fare mucchio qua e là nel paese? Che senso ha? E che senso ha imprecare, noi adulti, contro le chiusure che stanno spegnendo l’economia e la nostra socialità, ma sono inevitabili data la situazione, e poi teniamo comportamenti irresponsabili o li tolleriamo nei nostri figli? Vogliamo continuare a imprecare contro il virus o una non meglio definita fatalità, o vogliamo assumerci la responsabilità dei nostri comportamenti e di quelli di coloro che dobbiamo educare? Invito i genitori a vigilare e a istruire i figli sulle norme da osservare in questo tempo, e i ragazzi a seguirle, per tutto quanto detto sopra, e non solo”.

La De Rosa chiarisce che, sul territorio comunale, saranno intensificati ulteriormente i controlli. “Ma ricordo a tutti, per buona misura”, conclude il sindaco, “che le conseguenze del Covid-19, potenzialmente su ognuno, nessuno escluso, possono essere ben più gravi e dolorose di una qualsiasi multa, per quanto salata (e che comunque non mancherà all’occorrenza). Regolatevi”.