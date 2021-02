Assembramenti, sassaiole e ragazzi in coma etilico: sabato pomeriggio di folla e di follia

Avezzano. Quello di ieri sembrava un sabato pomeriggio senza virus. Folla in strada con assembramenti e persone senza mascherine. Le vie del centro di Avezzano sono state invase da persone, soprattutto giovanissimi, con il paradosso di vedere le attività costrette a rigidi protocolli e chiusure forzate da un lato e persone assembrate con distanza di sicurezza pari a zero dall’altro. Tutto ciò come se il covid fosse un vecchio ricordo.

Centinaia di persone ieri pomeriggio hanno affollato i luoghi dell’aperitivo come succedeva nel lontano 2019. Una scena vista in diversi comuni del territorio.

A Tagliacozzo nelle zone adiacenti a Piazza Duca degli Abruzzi e davanti ai locali sono stati registrati capannelli di persone e assembramenti di giovani, spesso minorenni.

La situazione nel tardo pomeriggio è degenerata a causa di ragazzi ubriachi che hanno dato vita a una lite. La stessa cosa era accaduta qualche settimana fa con un ragazzino rimasto ferito al setto nasale e costretto alle cure del pronto soccorso.

Stavolta l’euforia e l’alcol sono degenerati in una sassaiola su via Marconi. Alla fine è stato necessario l’intervento del 118 che invece di concentrare le energie per l’emergenza sanitaria in contro, è stato costretto a soccorrere persone in coma etilico.