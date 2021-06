Assegno temporaneo per figli minori: dal primo luglio le domande

Avezzano. L’Assegno Temporaneo è una misura di sostegno al reddito delle famiglie con figli minori, nata con la finalità di sostenere la genitorialità e la natalità, soprattutto in relazione all’attuale fase straordinaria di necessità e urgenza, anche sanitaria.

È una nuova prestazione di sostegno per le famiglie, con figli minori, che finora non avevano la possibilità di chiedere l’assegno al nucleo familiare (ANF), come lavoratori autonomi o disoccupati. L’assegno è stato introdotto in via temporanea per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, in attesa di nuove normative che regoleranno la misura dell’Assegno unico universale per i figli, che entrerà a regime dal prossimo anno e che sostituirà sia gli ANF, sia l’assegno temporaneo stesso.

La domanda di Assegno temporaneo deve essere inviata, attraverso i servizi del Patronato, di norma dal genitore richiedente, dal 1° luglio al 31 dicembre 2021.

Si ricorda a questo proposito che, per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Per le domande inviate invece successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

Il nucleo familiare del richiedente deve avere un’attestazione ISEE in corso di validità. Inoltre, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve essere in possesso, di una serie di requisiti.

Per conoscere, nel dettaglio, tutti i requisiti per accedere al beneficio, l’importo ed limiti ISEE per richiedere l’Assegno Temporaneo, le compatibilità con il Reddito di cittadinanza e con eventuali altre misure in denaro a favore dei figli, è possibile contattare il Patronato Epasa-Itaco, presso la sede Confesercenti, ad Avezzano, in Via Monte Velino n°137, Tel. 0863.22764 – Responsabile Monica Federici (Cell. 320.2933212).

Il patronato Epasa- Itaco è a disposizione di tutti i cittadini che vogliano fare domanda.