Assegnati i primi 684 buoni spesa dal Comune di Avezzano, in attesa altri 199

Avezzano. In conformità alle disposizioni dell‘Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 recante misure di solidarietà alimentare, il Comune di Avezzano ha deliberato in data 06/04/2020 disposizioni per la definizione delle modalità operative volte alla concessione di buoni spesa ai nuclei familiari piu‘ esposti agli effetti economici derivanti dall‘emergenza Covid – 19.

Ad esito dell‘istruttoria svolta nei confronti di 883 istanze pervenute entro il termine di scadenza fissato (6 aprile 2020), gli uffici comunali preposti hanno assegnato buoni spesa per 684 domande, mentre per altre 199 posizioni sono in corso ulteriori richieste istruttorie per l’eventuale regolarizzazione o definitivo rigetto.

“Al riguardo, ha dichiarato il Commissario straordinario Mauro Passerotti, ” tenuto conto della esigenza di assicurare la massima trasparenza al procedimento sotteso all‘erogazione di risorse, pubbliche, si invita, d‘intesa con la dirigente del Settore dei Servizi Sociali e con l’apporto anche del Responsabile del Servizio Avvocatura, a volere definire l‘attività di esame delle istanze allo stato sospese (n. 199), verificando caso per caso e con ogni compiuto riscontro, la sussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici in questione. “