Assalto notturno alle poste di Aielli, riapre al pubblico venerdì prossimo l’ufficio centrale del paese

Aielli. La notte tra il 2 e il 3 febbraio una potente esplosione distrusse l’ufficio postale di Aielli e parte dei locali comunali. Venerdì prossimo, a 6 mesi dall’assalto notturno all’ufficio postale, l’ufficio postale “F.Angelitti” del paese riaprirà.

Come raccontato da MarsicaLive erano da poco trascorse le tre quando la banda composta da due persone a volto coperto è arrivata in piazza Regina Margherita. A quell’ora in giro c’era qualche giovane e vicino all’ufficio postale solo due ragazzi che parlavano tra loro. Per agire indisturbati sono stati fatti allontanare dai ladri che sono entrati in azione facendo saltare con una carica esplosiva il postamat.

Un boato che è stato avvertito dagli stessi residenti del centro di Aielli che si sono subito allarmati. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno potuto solo constatare gli ingenti danni provocati. Con l’esplosione infatti è saltato non solo il postamat ma è crollato addirittura il muro adiacente dell’ufficio tecnico del Comune di Aielli.

“Un duro colpo per il nostro paese”, ha detto il sindaco Enzo Di Natale, “reso ancora più pesante dal lockdown, che di fatto bloccò per diversi mesi i lavori di riparazione e ristrutturazione. Oggi però proviamo a lasciarci tutto alle spalle e ripartire. L’ufficio postale F. Angelitti riaprirà venerdì 14 agosto. Un ritorno alla normalità”, conclude, “anche su questo fronte”.