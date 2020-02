Assalto al bancoposta di Aielli, ritrovata la macchina usata dai ladri. Il modello era già conosciuto dagli inquirenti

Aielli. Ritrovata, abbandonata su una strada, la macchina utilizzata dai ladri che questa notte hanno rapinato il postmat di Aielli, facendolo saltare con una carica esplosiva.

Il sindaco Di Natale, con un post sul suo profilo Facebook, ha dichiarato, “L’auto utilizzata dai rapinatori è stata ritrovata in una strada che costeggia la nostra autostrada. Gli inquirenti conoscevano il modello già da stanotte perché per ben due volte è transitata sotto la telecamera che controlla l’incrocio di via Musciano. Subito dopo, qualche minuto prima delle tre, è stata ripresa prima a via Stazione e poi dalla telecamera sita nei pressi di Fosso Romito. Peccato perché solo per una questione di secondi non è stata bloccata dall’immediato intervento delle forze dell’ordine.

Ringrazio i carabinieri di Cerchio, di Ortona e del nucleo operativo di Avezzano perché si sono catapultati nel luogo dell’accaduto e hanno lavorato, con profonda professionalità, fino a poche ore fa”.