Aspettando la notte di San Lorenzo, nella chiesa di Bisegna arriva Sarah Falanga: prevista visita agli affreschi

Bisegna. Una chiesa più bella con affreschi restaurati, per tutti i fedeli che la frequentano ogni giorno ma anche per i tanti visitatori di passaggio e per un turismo che ogni giorno si arricchisce di presenze. A seguire il restauro c’è quotidianamente il parroco don Cesare Agosta Gottardello, affiancato dall’architetto Stefano Abbadessa Mercanti.

Sono quasi conclusi i lavori alla chiesa Santa Maria Assunta di Bisegna, che si prepara ad accogliere anche Sarah Falanga, “aspettando la notte di San Lorenzo”.

Sarah Falanga attrice teatrale e cinematografica, doppiatrice e cantante è stata protagonista anche nel film diretto da Saverio Costanzo, tratto dalla quadrilogia di Elena Ferrante, «L’amica geniale».

Biografia artistica

Fonda nel 2006 l’Accademia Magna Graecia del Parco Archeologico di Paestum, riconosciuta dal MiBACT, perseguendo il progetto ArcheoTeatro: le origini della storia…una storia per il teatro! Regista ed autrice di numerosi spettacoli prodotti per la valorizzazione dei beni archeologici, riceve numerosi riconoscimenti di critica e pubblico. Sarah Falanga una lunga carriera iniziata con gli insegnamenti di Camilleri.

Allieva di Andrea Camilleri, Vittorio Gassman, Turi Ferro, Massimo Ranieri, Tonino Conte, Gabriele Lavia, Tato Russo, Marco Sciaccaluga, Francesca de Sapio, (testimonial del metodo Stanislavsky – Strasberg in Italia), Franco Carmelo Greco, Claudia Contin (sulla commedia dell’Arte), Lucio Allocca, Ruggiero Cappuccio, Lello Ferrara, Antonio Ferrante, Livio Galassi, Dario Fo’ . Si specializza studiando il metodo Strasberg, presso l’Actor’s Studio di New York. Didatta di tecniche teatrali, Sarah collabora con scuole di ogni ordine e grado. Oltre a curare la direzione artistica dell’Accademia Magna Graecia, stretta da un accordo di valorizzazione esclusivo con il Parco Archeologico di Paestum. Tra i ruoli teatrali si distingue per l’intepretazione di: Medea, Yerma, Perpetua (ne «I Promessi Sposi – Musical» di Tato Russo), Filumena Marturano ecc.

Sarah Falanga ha prestato la voce anche a Marge Simpson. Sarah Falanga ha un grande successo anche come doppiatrice. La ricordiamo come voce cantante di Marge Simpson e come attrice cinematografica/televisiva ne «I bastardi di Pizzofalcone», «Il peccato e la vergogna», «Gomorra 4», «Un posto al sole», «La squadra» ecc.

