Asl1, fermento per la nomina del nuovo direttore sanitario: Cicogna incompatibile per età

Avezzano. Lo scorso 18 dicembre si è chiuso l’elenco per la nomina dei nuovi direttori sanitari delle Asl. Tra i 41 professionisti iscritti nell’elenco, c’è anche il nome di Sabrina Cicogna, direttrice sanitaria della Asl1, da quest’estate e per tutta la seconda ondata del Covid nella provincia dell’Aquila. Sembrerebbe però che l’ex direttrice abbia raggiunto questa domenica 65 anni, età incompatibile per ricoprire il ruolo.

Tra i requisiti richiesti dal bando, infatti, oltre la laurea in medicina e il diploma di specializzazione, è richiesta un’età inferiore ai 65 anni di età. La nomina spetta al direttore generale e da quando è stato aperto il bando, il manager della Asl1 Roberto Testa non ha ancora nominato nessuno. In teoria, quindi, la Cicogna, non avendo ancora ricevuto l’investitura della carica, non può essere considerata idonea per la nomina del nuovo direttore sanitario.

Nell’elenco dei nomi idonei per la carica di direttore sanitario, approvato dalla giunta regionale, ci sono comunque ancora 40 candidati che concorrono per tutte le Asl della regione.