Asl1, assunzioni medici e infermieri e potenziamento apparecchiature entro il 2024

Avezzano. “E’ in via di predisposizione, da parte dell’Agenzia sanitaria regionale in collaborazione con l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), un provvedimento sull’incremento di personale medico e infermieristico, questo secondo quanto riferito dai vertici dell’Asl 1”.

Lo ha annunciato Pierluigi Biondi, presidente del Comitato ristretto dei sindaci della provincia dell’Aquila, riferendosi al Piano di assunzioni triennale della Asl Avezzano Sulmona L’Aquila riferendosi all’insieme di azioni da organizzare affinché l’azienda sanitaria locale possa adeguare la dotazione organica del personale di tutti i presidi ospedalieri della provincia entro il 2024.

Alla riunione erano presenti Ferdinando Romano manager Asl 1, Alfonso Mascitelli direttore sanitario, il sindaco di Sulmona Gianfranco Di Piero, Domenico Di Berardino e Domenico Di Berardino, vicesindaci di Pescina e Avezzano.

“Oltre all’incremento di personale previsto dal piano di fabbisogno triennale della Asl 1, ripartito in base alle necessità delle singole strutture, così come ha spiegato la direzione generale, sarebbe in atto un programma di potenziamento delle apparecchiature sanitarie dei presidi ospedalieri grazie ai fondi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La direzione aziendale ha, inoltre, illustrato iniziative migliorative per ciascun comprensorio – ha aggiunto Biondi – Ho chiesto un quadro organico delle risorse umane impiegate e di quelle di cui necessitano i diversi presidi ospedalieri al manager della Asl 1 per definire meglio le esigenze”, ha concluso Biondi. “Il comitato ristretto, pertanto, si riunirà a settembre anche alla presenza delle compagini sindacali”.