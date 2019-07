Asl L’Aquila: Ginnetti “dipendenti ancora in attesa degli straordinari arretrati per gli anni 2015-2019”. I sindacati chiedono l’incontro con la direzione dell’asl

L’Aquila. “Non si era mai visto nella storia della Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila che in un periodo feriale non venissero corrisposte le dovute spettanze economiche riferite agli straordinari arretrati, indennità arretrate e alla produttività collettiva dovuta per gli anni 2015-2019 che avrebbero agevolato il sostentamento delle spese feriali di tantissimi lavoratori”. Lo scrive in una nota il segretario provinciale della Uil Fpl Antonio Ginnetti che lancia l’allarme su tutte le pendenze economiche nei confronti dei lavoratori dell’azienda sanitaria provinciale, come gli straordinari arretrati.

“Nonostante, i ripetuti solleciti della Uil Fpl inoltrati nel corso degli ultimi mesi non abbiamo avuto risposte, ma solo un assoluto silenzio – aggiunge Ginnetti – I solleciti erano volti a far normalizzare tali pendenze per i lavoratori, oggi già oppressi da turni insostenibili per la cronica carenza di personale ampiamente segnalata in questi ultimi tempi e ulteriormente aggravata dal periodo feriale in corso”. Per questo motivo negli ultimi giorni è stata presentata alla direzione della Asl una piattaforma unitaria Cgil, Cisl e Uil di confronto sindacale con la contestuale apertura di un tavolo di trattative nel quale dovranno essere affrontate queste tematiche”.

I sindacati riformulano quindi la proposta di un incontro urgente con la direzione generale e nello stesso tempo segnalano ancora una volta alla Giunta regionale “la necessità di procedere con sollecitudine entro il mese di luglio alla nomina del nuovo direttore generale che potrà permettere l’assunzione di decisioni per risolvere l’attuale vasta problematica in discussione, che va dal mancato pagamento delle spettanze economiche arretrate, ai bandi di concorso a sostegno della carenza di personale, alla riorganizzazione e gestione interna all’azienda sanitaria, nonché una nuova visione della medicina del territorio complementare all’assistenza ospedaliera”.