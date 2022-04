Asl 1, Uli Fpl si riconferma primo sindacato: il più votato è il segretario provinciale Ginnetti

Avezzano. Con un risultato schiacciante e uno stacco di centinaia e centinaia di voti di lista rispetto alle altre sigle sindacali, la Uil Fpl della provincia dell’Aquila si conferma nuovamente come primo sindacato alle elezioni per il rinnovo delle Rsu nella Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila con circa 1046 voti.

Grandi successi anche nelle autonomie locali dai più grandi enti ai più piccoli tra i quali il Comune dell’Aquila (3 Rsu) e quelli di Avezzano (5 Rsu), Scoppito (1 Rsu), Rocca di Mezzo (1 Rsu), Celano (1 Rsu), Castel di Sangro (1 Rsu), Luco dei Marsi (1 Rsu), la Provincia (1 Rsu), il Consiglio regionale (1 Rsu), l’Usrc (2 Rsu), l’Ater (2 Rsu) e la Camera di Commercio (1 Rsu). Il più votato nella Asl 1 con circa 195 voti, il segretario provinciale della Uil Fpl Antonio Ginnetti.

Ad esprimere soddisfazione per il grandissimo risultato raggiunto lo stesso Ginnetti, il coordinatore della Sanità Gianfranco Giorgi ed il componente della segreteria Claudio Incorvati. “Siamo il sindacato con il maggior numero di iscritti nella Asl 1 e siamo presenti in tutti i Comuni”, affermano, “Abbiamo presentato 47 liste ed il risultato eclatante di queste elezioni dimostra ancora una volta la stima e la grande fiducia che i lavoratori della funzione pubblica nutrono nei nostri confronti. Un risultato che ci ripaga del grande lavoro profuso finora a sostegno dei lavoratori, un impegno che abbiamo sempre dimostrato e che continueremo a mantenere nel tempo a tutela dei loro diritti. Questo successo arriva in un momento particolarmente delicato per tutti i settori, ma ancor di più per quello sanitario che è stato messo a dura prova nel corso della pandemia. A quest’ultimo dedichiamo il raggiungimento di questa vittoria”.

“L’ esito delle ultime votazioni ci riempie di soddisfazione ed aumenta la storica grinta che ci contraddistingue per il raggiungimento di altri importanti obiettivi”, aggiungono. “Il consenso ottenuto è anche sinonimo di enormi responsabilità, ed è lo stesso consenso che per noi sarà la guida, la forza ed il coraggio per affrontare tutte le sfide possibili. Un grazie sentito a tutti candidati della Uil Fpl per il grande lavoro svolto. Un in bocca al lupo agli eletti, davanti ai quali si aprirà una strada piena di lavoro ma anche di soddisfazioni, battaglie e successi. Grazie ai lavoratori che ci hanno premiato ed in ultimo a noi stessi, una grande squadra a servizio della comunità sanitaria e non”.