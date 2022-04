Asl 1, domani mattina sit-in di protesta dei sindacati dinanzi la direzione generale

L’Aquila. “I Nuclei di Cura Primaria in Provincia dell’Aquila rischiano di scomparire nel silenzio della ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila e della Regione Abruzzo. Un servizio di altissima qualità e indispensabile per cittadine e cittadini dei nostri territori rischia la chiusura e di conseguenza lavoratrici e lavoratori, altamente qualificati, vedono messe in discussione professionalità e continuità occupazionale. È necessaria la mobilitazione ed il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali per la risoluzione di questa problematica che riguarda solamente la Provincia dell’Aquila e che, in assenza di immediate soluzioni, rischia di avere gravissime ripercussioni sul servizio ai pazienti e sull’occupazione”.

Con queste parole, CGIL, la Filcams CGIL, la FP CGIL e lo SPI CGIL, confermano l’adesione e il sostegno al sit-in di protesta indetto dai Sindacati dei Medici di Famiglia FIMMG, SMI e SNAMI, per il giorno 7 aprile 2022, dinanzi la direzione generale della ASL Avezzano Sulmona L’Aquila.