Asfalto scivoloso a causa della pioggia, auto finisce fuori strada alle porte di Caruscino

Avezzano. Auto precipita in una scarpata, paura per il conducente. Questo pomeriggio poco prima delle 16, si è verificato un incidente nel Fucino tra Via Nuova e Caruscino, dove un’automobile blu è finita fuoristrada .Il conducente che stava percorrendo Via Perugino, probabilmente ha perso il controllo del veicolo a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia che si sta abbattendo su tutta la Marsica in queste ore, ed è finito nella cunetta costruita ai lati delle strade per consentire il deflusso delle acque.

Non è la prima volta che nelle strade intorno a Fucino accadono episodi del genere. Per questo più volte è stato chiesto a gran voce di migliorare la sicurezza stradale per evitare che gli automobilisti possano rischiare quotidianamente la vita.