Asd Pucetta calcio, Arianna Tirelli convocata nella nazionale

Avezzano. L’ASD Pucetta Calcio comunica che Arianna Tirelli è stata convocata nella nazionale azzurra dal CT Francesca Salvatore, per il raduno del prossimo 13 ottobre, in vista del Main Round per EURO 2024 (Clicca qui per approfondire), che si svolgerà in Portogallo con quattro quadrangolari che eleggeranno le partecipanti alla Final Four che si terrà a marzo 2023. La partenza per la terra lusitana ci sarà il 18 ottobre 2022. A Pavilhão Multiusos de Fafe le azzurre affronteranno la Slovenia il 20 ottobre, la Bielorussia il 21 e il Portogallo il 23.

Tutta la dirigenza dell’ASD Pucetta Calcio dà un grandissimo in bocca al lupo ad Arianna Tirelli, augurandole di farsi valere con l’azzurro indosso ad EURO 2024. La conferma del portiere della formazione di calcio a 5 femminile in nazionale, è indice di quanto il movimento femminile del Pucetta Calcio sia in forte crescita. Infatti, oltre all’A2 femminile di Calcio a 5, anche quest’anno ci sono due squadre femminili di calcio a 11, quella di Eccellenza e quella Under 15 nazionale, che vedrà le nostre ragazze affrontare formazioni blasonate come Ancona, Ascoli, Pescara, Jesina, Teramo.

Dunque attraverso un lavoro mirato e di semina della società, cominciano a vedersi i frutti che si stanno sviluppando nel femminile. La società a tal proposito esprime felicità e orgoglio per la possibilità che tutto il club si è prefissato di dare alle ragazze del territorio, ovvero quella di dedicarsi ad uno sport che è stato nel tempo prettamente maschile. La convocazione di Arianna Tirelli in azzurro è il segno evidente che attraverso la programmazione della società ed il lavoro dello staff tecnico, nessun sogno e nessun obiettivo può essere precluso. La speranza è che non sia un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso proficuo per tutto il movimento femminile marsicano e non solo.