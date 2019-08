ASD Angizia, ufficiale il nome del nuovo presidente. Si tratta di Domenico Covone, storico imprenditore agricolo luchese

Luco dei Marsi. Il nuovo presidente è Domenico Covone, detto “Mimmino”, storico e

affermato imprenditore agricolo luchese. L’ufficializzazione è arrivata nelle ore seguenti l’assemblea, convocata dall’Amministrazione, tenutasi nel pomeriggio di giovedì, 1° agosto, alla presenza di numerosi imprenditori e sostenitori, con la sindaca Marivera De Rosa, i consiglieri Claudio Gallese ed Elisa Panella e i rappresentanti della vecchia dirigenza. “Abbiamo operato senza sosta, al riparo dai clamori mediatici, proprio per la delicatezza della situazione, arrivataci come un fulmine a ciel sereno a poche ore dalla scadenza dei termini per l’iscrizione al campionato. Azzerare la storia della Biancazzurra, con tutto quanto rappresenta, sarebbe stato un boccone amaro e una sconfitta che il paese non meritava”,

spiega la sindaca Marivera De Rosa, “per questo abbiamo chiamato a raccolta le migliori energie e le figure più rappresentative del nostro panorama imprenditoriale e professionale. Domenico Covone è una figura di assoluto rilievo, una persona capace e

un imprenditore brillante, saprà certamente rivestire il ruolo al meglio. Lo ringrazio per la disponibilità e l’attenzione al nostro paese, un’attenzione che, sono certa, tutta la Comunità riconosce e apprezza. Ho auspicato il più ampio rinnovamento della compagine societaria, con l’inclusione di forze giovani, ma sarà lo stesso Presidente a definire il nuovo assetto, con quanti hanno dato disponibilità a mettere al servizio della squadra competenze ed energie. Ringrazio ancora il presidente reggente, Fabrizio Di

Giamberardino, che ha accettato di tenere il timone in questa delicatissima fase. La nostra Amministrazione continuerà ad essere di supporto, per tutto quanto possibile, a partire dalle soluzioni percorribili per la fruizione degli impianti sportivi. Tanti auguri alla nuova Società, forza Luco, forza Angizia!” ha concluso il sindaco De Rosa.