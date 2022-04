“Artisti marsicani uniti per la pace”, raccolti più di 2mila euro al Teatro Dei Marsi

Avezzano. L’associazione culturale La Chiave di Volta ha effettuato un bonifico di € 2.300,00 all’associazione di cooperazione e sviluppo Rindertimi del presidente Gino Milano, in favore dei rifugiati ucraini. Grande successo di critica e pubblico per il concerto-evento organizzato a favore dell’Ucraina, con il patrocinio del comune. Protagonisti sul palco, diversi giovani artisti marsicani e non solo, accompagnati dalla Armelis Pop Orchestra del m°Corrado Lambona. La serata musicale di beneficenza è stata impeccabilmente presentata da Luca Di Nicola con la direzione artistica di Tiziana Buttari dell’associazione Musicomania che ha diretto anche l’orchestra.

L’organizzazione generale è stata curata da Patrizia Orlandi, presidente del sodalizio “La Chiave di Volta” e dalla cantattrice Giovanna Luisi. “Come promesso, l’intero incasso della serata è stato devoluto all’Associazione Rindertimi di Avezzano che si occupa dell’accoglienza dei rifugiati di guerra”, dichiarano entusiasti gli organizzatori, “abbiamo fortemente voluto realizzare un evento per i nostri fratelli ucraini che vivono un momento davvero drammatico”.

“Il nostro piccolo gesto”, continuano, “condiviso con tutti gli artisti e i tecnici che si sono alternati al Dei Marsi, ci auguriamo possa essere di buon auspicio per il futuro di quella nazione. Un grazie speciale inoltre”, concludono, “al folto e attento pubblico intervenuto”. Questi gli artisti che si sono esibiti: Sandro Argentieri, Massimo Bartolucci in arte Corpoceleste, Laura Fantauzzo, Annalaura Lacalamita, Giovanna Luisi, Enrico Mascetti, Tony Mione e Camilla Ricchiuti, quest’ultima accompagnata dal m°Marco Di Marco. Durante la serata, l’avvocato Paolo Guidone di Vasto, volontario/clown e animatore, ha raccontato aneddoti relativi ad un suo recente viaggio alla frontiera tra la Romania e l’Ucraina per fare animazione per i più piccini. Il service audio e luci della serata è stato curato da Ettore Malandra. Il video è stato realizzato da Fernando Stati e il servizio fotografico da Marcello De Luca. La grafica e la stampa inoltre, sono state appannaggio di Francesco D’Amore. Presenti in teatro, fra gli altri, l’assessore alla cultura Pierluigi Di Stefano, i consiglieri comunali Nello Simonelli e Carmine Silvagni, il sindaco di Civitella Roveto, Pierluigi Oddi e, per la Commissione Pari Opportunità del comune, la giornalista Roberta Maiolini.