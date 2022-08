Artigianato d’eccellenza, Michele Fina a Guardiagrele: “Ideale per scuola di filiera”

Guardiagrele. “L’’obiettivo di una maggiore integrazione tra formazione e lavoro è tra quelle che rappresentano veri e propri cardini del nostro programma. L’idea che intendiamo sostenere in Parlamento delle scuole di filiera può rappresentare una notevole opportunità per Guardiagrele”. Lo dichiara Michele Fina, segretario del Partito Democratico abruzzese e candidato al Senato, che ha visitato il borgo in provincia di Chieti assieme all’ex sindaco Simone Dal Pozzo e alla candidata alla Camera Elisabetta Merlino.

Fina spiega che “la vocazione per l’artigianato d’eccellenza, sottolineata dal lavoro dell’Ente che organizza proprio in questi giorni la Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese, presieduto da Gianfranco Marsibilio, rende il progetto della scuola di filiera particolarmente versato per la valorizzazione di questa eccellenza a Guardiagrele. Occorre lavorare sulla specializzazione produttiva e sull’Abruzzo dei distretti, sulla base della vocazione territoriale, collegando ancora meglio lo sviluppo e le esigenze dell’economia locale con la progettazione della formazione”.

Nella fotografia la visita di Fina alla Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese, con Elisabetta Merlino e Gianfranco Marsibilio.