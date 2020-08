Arti Marziali, stage del Wadokai Karatedo a Sante Marie con il presidente Maurizio Paradisi e il maestro Gianni Iacoboni

Sante Marie. Il Wadokai Karatedo Shin-Gi-Tai Italia si è svolto quest’anno presso il dojo del maestro Gianni Iacoboni, originario di Tagliacozzo, nella palestra Lombardo Radice di Sante Marie. Lo scorso fine settimana, un importante stage delle arti marziali diretto personalmente dal maestro Maurizio Paradisi, presidente della WKSI. Con entusiasmo e curiosità, alcuni degli Atleti Atarashi Taiyo si sono allenati alla voce del maestro Paradisi fra interessanti tecniche e tattiche in stile Wadokai (branch ufficiale della Japan Wadokai nel nostro Paese che si occupa dello studio e della preservazione del Karate tradizionale in stile Wado Ryu).

“Sono onorato e privilegiato di far parte di questa famiglia”, dice il maestro Iacoboni, “conservare e preservare lo Stile è fondamentale come il non fermarsi in pseudo appagamenti e con umiltà invece continuare lo studio e la pratica con costante apertura mentale”. Conclude, “Ringrazio il maestro e l’amico Maurizio Paradisi per la sua grande professionalità e disponibilità per questo viaggio nel Giappone Marziale. Il maestro Paradisi ha poi fatto visita al centro sportivo Dinamyca accompagnato dal Prof Roberto Buzzelli.