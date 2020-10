Arti figurative, al via a Celano i corsi di disegno e pittura: ecco le info

Celano. A partire da Ottobre, lo studio d’Arte e Restauro di Catia Cutigni svolgerà corsi di disegno:grafite, carboncino, sanguigna, seppia e pittura: olio, acquarello, acrilico. Le lezioni si terranno presso lo Studio d’Arte & Restauro di Catia Cutigni in via Vestina, al civico 161, a Celano. Catia Cutigni grazie alla sua formazione presso l’Accademia delle Belle Arti di Roma si laurea in pittura, e successivamente consegue la laurea in restauro, presso l’Accademia di Belle Arti di L’Aquila.

Catia Cutigni opera dal 1998 nel settore del restauro e della didattica culturale in collaborazione con gli enti locali e con associazioni private, organizzando Corsi di attività artistiche e laboratori incentrati su singole tematiche di interesse culturale, rivolti al mondo scolastico ed extra scolastico, per le diverse fasce di età: ragazzi, giovani, adulti, anziani. Le attività rivolte agli istituti scolastici, associazioni culturali o gestite per conto di Enti pubblici comprendono un ampio ventaglio di proposte quali corsi, laboratori didattici, tutti supportati dalla produzione di appositi materiali didattici.

Per ogni corso si accetteranno un numero massimo di sei partecipanti. Gli allievi verranno seguiti individualmente a prescindere dalla loro età, dalla loro capacità e dalla loro predisposizione, rispettando tutte le normative ANTI-COVID 19. Per qualsiasi tipo di informazione, ci si può rivolgere al numero di cellulare 338 5829504.