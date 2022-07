Arteparco: questa sera la proiezione “Il Marsicano: l’ultimo orso”, il documentario Sky nature su Juan Carrito

Pescasseroli. Prende il via Arteparco, manifestazione giunta alla quinta edizione, che quest’anno porta con sé tanti appuntamenti.

Questa sera, venerdì 22 luglio, alle 18.30 al Cinema Ettore Scola si terrà la prima del documentario “Il Marsicano: l’ultimo orso” un documentario di Sky Nature, realizzato e diretto da Massimiliano Sbrolla – Zoofactory, in collaborazione con il Parco. Il racconto segue per un anno “la vita del Parco” e delle specie che protegge da un secolo: attività di monitoraggio e controllo, censimenti, interviste, riunioni dei tecnici, incontri pubblici e i racconti dei cittadini che quotidianamente si trovano a tu per tu con l’orso.

Nel raccontare tutto questo, ripercorre l’incredibile vicenda di Juan Carrito, l’orsetto nato assieme ad altri 3 cuccioli da mamma Amarena, in pieno lockdown. Una storia eccezionale che ha tenuto, per oltre un anno, Parco, Associazioni e cittadini impegnati nella sua salvaguardia. E che ha messo in luce tutte le contraddizioni legate alla convivenza.

Il Presidente del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, Giovanni Cannata, ha raccontato: “Juan Carrito è stata una sfida incredibile che ha messo a dura prova il personale del Parco, nelle sue molteplici professionalità, tutte impegnate ad assicurare la conservazione dell’orso. Ma è stata anche la messa a sistema di tutte le istituzioni impegnate per assicurare che territori potenzialmente idonei alla vita dell’orso marsicano siano effettivamente a misura d’orso”.

“Un film che svela i retroscena della vicenda dell’Orso Juan Carrito, il cucciolo che ha tenuto col fiato sospeso un’intera regione. Un anno di riprese”, ha spiegato il regista Massimiliano Sbrolla, “per raccontare il complesso lavoro che ogni giorno tiene impegnate decine di persone nella salvaguardia di una specie unica e affascinante. Patrimonio di tutti noi”.

Domani, sabato 23 luglio, a seguito della conferenza stampa di presentazione del Progetto al Centro Natura di Pescasseroli, lungo i sentieri C1-C2 ci sarà lo svelamento dell’opera “Liberi Tutti” dell’artista Valerio Berruti.

