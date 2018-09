Avezzano. Originale iniziativa della pittrice avezzanese Anna Pollio che apre il suo giardino alla città ed esporrà le sue opere in via XX settembre 19. L’esposizione non avrà inaugurazione, gli amici, i curiosi e gli amanti dell’arte, avranno l’intera giornata di domenica 16 settembre 2018 dalle ore 10 del mattino a tarda sera per visitare la mostra

