Arte e storia a Civita d’Antino, l’evento organizzato dal Lions club di Avezzano

Civita d’Antino. Il Lions club Avezzano ha organizzato lo scorso 2 ottobre una giornata alla scoperta dell’arte e della storia di Civita d’Antino. Il piccolo comune marsicano è una vera gemma incastonata tra i suggestivi panorami della Valle Roveto, dei quali si

innamorò, tra la fine dell’800 e i primi dello scorso secolo, il pittore danese Kristian Zahrtmann, tra i fondatori della Scuola di Studi per Artisti di Copenaghen, il quale, per oltre vent’anni, vi si trasferì nei mesi estivi, fondandovi la scuola estiva dei pittori danesi.

In quel periodo Zahrtman e i suoi allievi ritrassero le genti, i paesaggi e le vie di Civita D’Antino in moltissimi dipinti che, tra musei e collezioni private, sono sparsi per tutto il mondo.

Dopo i saluti del Presidente del Club Dott.ssa Lucia Falcetelli, il Sindaco di Civita d’Antino, Dott.ssa Sara Cicchinelli, ha ringraziato tutti i soci del Club. Il primo cittadino ha sottolineato l’importanza di tali iniziative, che favoriscono la scoperta dei piccoli borghi della nostra Marsica i quali, purtroppo, non riescono a valorizzare un patrimonio artistico e storico, anche di rilievo, come quello di Civita d’Antino.

L’introduzione è proseguita con gli interventi del Dr. Pasquale Simone, per gli aspetti storico-culturali e con l’analisi artistico-pittorica della pittrice professoressa Gianna Danese.

La mattinata è proseguita con la visita del Museo archeologico Antinum, del Cimitero napoleonico, del Palazzo Ferrante (del quale fu ospite anche il Re Ferdinando II) e della Torre dei Colonna.