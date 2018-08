Sante Marie. L’associazione anziani “Torquato Di Bernardo” si prepara ad animare la notte di San Lorenzo a Sante Marie. Questa sera, a partire dalle 19.30, tutti in piazza Aldo Moro per degustare gli arrosticini preparati per l’occasione dagli anziani e dai soci dell’associazione. Non mancherà poi pasta alla santemariana, cocomero e musica ad animare la notte più romantica dell’anno.

