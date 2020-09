Arrivati a Paterno 25 migranti tra urla e applausi (video). Comune al prefetto: struttura inidonea, impossibile distanziamento

Avezzano. Sono arrivati regolarmente e senza problemi i migranti assegnati alla struttura di Paterno, frazione di Avezzano, in via Monte Cervaro. Sono giunti a destinazione dopo la mezzanotte arrivati su un bus proveniente da Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. Davanti alla struttura numerosi manifestanti della Lega che hanno applaudito al loro arrivo, probabilmente in modo provocatorio.

Sulla struttura di accoglienza sono stati sollevati dubbi di idoneità da parte del Comune. Una lettera è stata inviata dall’ente al prefetto dell’Aquila per segnalare che l’edificio non può garantire le norme di distanziamento anticovid.

La struttura avrebbe una destinazione d’uso difforme da quella tipica per l’accoglienza e il soggiorno di persone poiché l’attuale destinazione sarebbe quella di scuola e laboratori per formazione professionale. In precedenza l’immobile era stato adibito a un centro di formazione professionale della Ial.