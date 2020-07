Arrivano marciapiedi e pista ciclabile in via XX Settembre per San Pelino

Avezzano. Al via la realizzazione di marciapiedi e pista ciclabile in via XX Settembre per San Pelino. La delibera per l’avvio degli interventi è stata firmata nei giorni scorsi dal commissario prefettizio, Mauro Passerotti. I lavori per la realizzazione dell’infrastruttura costeranno 450mila euro.

Il progetto definitivo per l’intervento di realizzazione urbanizzazione via XX Settembre, copertura del fosso e realizzazione marciapiedi, redatto dall’ingegnere Stefano Gentile, è stato inserito nel programma delle opere pubbliche.

Il commissario ha delegato il dirigente del settore IV di inoltrare tutta la documentazione necessaria per la richiesta del relativo mutuo e comunque non prima che sarà terminato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’infezione del “Corona Virus”.

L’intervento era stato richiesto da anni all’amministrazione comunale da parte del centro giuridico del consumatore che aveva raccolto le istanze dei cittadini preoccupati dell’assenza del marciapiede in quel tratto di strada.