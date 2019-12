Arrivano le telecamera di sorveglianza alla stazione di Avezzano, la soddisfazione della Lega

Avezzano. Si sta procedendo in questi giorni all’installazione di telecamere di video sorveglianza nella zona della stazione di Avezzano. “Esprimiamo soddisfazione e ringraziamo il Commissario Prefettizio Mauro Passerotti”, dichiara Tiziano Genovesi, coordinatore marsicano della Lega e vice commissario provinciale, “per aver accolto la nostra richiesta di risoluzione sulla questione sicurezza in quello che rappresenta il biglietto da visita della nostra città e che accoglie migliaia di pendolari ogni giorno”.

“Situazione sulla quale ha riacceso i riflettori il nostro consigliere regionale Simone Angelosante nelle scorse settimane”, precisa Di Iorio, “e che ha visto la mobilitazione della Lega Giovani Marsica guidata dalla responsabile Pamela Di Iorio”. Tema molto caro alla Lega quello della sicurezza, come più volte sottolineato in passato anche dal vice commissario provinciale Tiziano Genovesi.

“Questo intervento è sicuramente un primo passo verso la riqualificazione di un punto nevralgico importante per la nostra Avezzano”, sottolinea, “l’inizio di un percorso che ha come obiettivo la sicurezza dei cittadini e che porteremo avanti quando saremo forza di governo di questa città, non solo nella zona stazione ma in tutti quei punti che presentano maggiori criticità. Non è accettabile che principalmente nelle ore serali e notturne il degrado e la malavita, presenti soprattutto in determinate zone, vadano a minare la tranquillità e la quotidianità dei cittadini che hanno il diritto di viversi Avezzano liberamente e senza condizionamenti”.

“La nostra volontà è quella di portare soluzioni quanto più rapide e pratiche alle istanze degli avezzanesi”, conclude Genovesi, “dalle prossime settimane saremo infatti presenti in tutti i quartieri, periferie e frazioni, per continuare ad ascoltare le richieste dei cittadini, far nostre idee e proposte, e poter perfezionare il nostro progetto di Avezzano per gli avezzanesi”.